《路透晚报》--7月7日日间新闻摘要（国际版）

[市场摘要]

--日本股市：日经指数收涨1.3%，低接买盘进场提振但中国疑虑限制涨势

日经指数周二反弹收涨，受前日因希腊疑虑大跌后的低接买盘进场提振，不过中国救市努力的不确定性制约了日股涨势。日经指数收盘上扬1.3%，报20,376.59点。东证股价指数上涨1%，收报1,637.23点。

--中国股市：沪综指收跌1.3%，两市逾1,700只个股跌停惟银行板块逆势上涨

中国股市沪综指收跌1.3%，两市再现千股跌停。分析师表示，在中小盘股继续被迫降杠杆的情况下，只拉银行及中字头蓝筹股护盘的做法作用不大。沪综指收报3,727.125点，跌48.79点或1.29%。上证A股今日成交7,738亿元人民币，上日为9,386亿元。

--香港股市：恒指收低1%，受中国股市挫跌及希腊危机影响

香港股市下跌，受大陆股市挫跌拖累；对希腊危机或将加剧的担忧令全球市场偏空，也对港股构成利空。恒生指数跌1.0%，报24,975.31点；恒生国企指数跌3.3%，报11,827.30点。

--汇市：欧元下跌，焦点转向讨论希腊问题的欧元区峰会

欧元兑美元及英镑下跌，因德国10年期公债收益率(殖利率)走低。欧洲央行提高了希腊银行担保品减计水平，加重希腊银行业将很快耗尽现金及希腊问题将蔓延至其他南欧国家的担忧。0852GMT，欧元兑美元跌0.82%至1.09660美元，跌破周一低位1.0969。欧元兑英镑跌0.56%至0.7068英镑

--欧元债市：欧元区公债收益率下降，希腊问题会议前市场气氛缓和

欧元区公债收益率全线下滑，投资者似乎较为冷静，观望今日稍晚欧元区希腊危机峰会。0847GMT，指标德国10年期公债收益率下跌5个基点至0.72%。

--国际油市：油价继上日骤跌后企稳，但前景依然疲软

原油价格企稳，上日创下今年最大跌幅之一，受希腊拒绝纾困条件及中国股市暴跌打击。0842GMT，近月美国原油期货报每桶53.12美元，上涨逾1%。周一油价惨跌近8%，至4月以来的低位。布兰特原油期货上涨0.79美元，至每桶57.33美元。上交易日挫跌逾6%。

--全球金市：金价跌破1,170美元，希腊债务危机未能带来避险买盘

金价下跌，市场在等待欧元区峰会的消息，看希腊债务危机是否能有所进展。不过黄金空仓增多凸显市场人气偏空。0837GMT，现货金跌至每盎司1,166.7美元。

--金属期市：伦敦期铜跌至五个月低位，受中国股市及希腊情势拖累

伦敦期铜跌至五个月低位，市场愈发看坏中国短期情势，且静观希腊债务危机接下来的发展。0838GMT，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜下跌1.82%至每吨5,488美元，创2月2日来最低，延续上日重挫2.9%的跌幅。