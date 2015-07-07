《图表新闻》中国股市动荡将大宗商品“优等生”也拉下水

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透新加坡7月7日 - 浏览大宗商品价格图，请点选(link.reuters.com/xex94w)
中国股市的大跌令本就严重承压的全球大宗商品领域再添新压，铜 、煤炭 、天然气LNG-AS和铁矿石.IO62-CNI=SI均跌向年内最低。分析师称，最坏的情况还在后头，大宗商品里的“优等生”太阳能和石油行业目前也已经受到拖累。
中国经济增长放慢，由此引发的大宗商品需求不断下滑成为一大担忧因素。中国持续的股市动荡很有可能会拖累整体大宗商品市场全面转跌。自6月中旬以来，指标股指沪深300指数 已累计挫跌30%。
在主要能源和大宗商品市场中，只有布兰特原油期货 和太阳能类指数 今年以来实现大幅上涨，但涨幅也都是在今年稍早录得。随着中国股市的一路下滑及石油供应过剩状况的恶化，这两类资产也在迅速回吐年内所得涨幅。
标普高盛 和彭博 商品指数隔夜出现去年11月以来最大跌幅，因投资者削减了对能源和大宗商品的曝险头寸。分析师称，后面还会有更糟的情况。“在许多行业迎来越来越多原材料供应之际，中国需求陡然大跌，这无异于当头又一棒。短期内料难以翻盘”汇丰驻香港亚洲经济研究联席主管Frederic Neumann称。
“中国股市目前的大跌可能会导致国内需求进一步下降。这就需要有更多宽松政策出炉，包括额外的财政支出在内。中国经济高度依赖建筑业，随着这一引擎的刹车，中国大陆对大宗商品的需求短时间内将很难出现上行突破，”他表示。(完) (编译 刘秀红；审校 高琦)
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