台湾债市：10年债殖利率微收升，观望欧元区如何因应希腊债务危机

* 10年债殖利率微收升

* 观望欧元区如何因应希腊债务危机

* 明日104/5殖利率暂看1.49%-1.51%

路透台北7月7日 - 台湾10年期公债104/5 殖利率周二微收升。交易员表示，目前该券殖利率来到相对低位，追价意愿较显谨慎，且交投观望后续欧元区领导人如何因应希腊公投对纾困案投下反对票，令台债交投冷清、殖利率狭幅整理。

他们指出，五年公债104/9期增额券 发行前交易整日并无成交，以往发行前交易皆由空方带动，目前空方对该券反应冷淡，并未如市场预期成为交易主流，料该券殖利率续处0.99%附近窄幅波动。

“台债有点纹风不动，风吹草不动的感觉。”一位大型民营银行交易员说。

他并称，目前市场资金情势过于宽松，为有效去化资金，金融机构资金涌进台债，让主流券殖利率一直处于低档，空方势力几乎溃散，而短线利多频繁对台债也泛不起涟漪，除非希腊退出欧元区才会引领台债殖利率续探低位，短期料台债殖利率暂难跳脱低档盘旋格局。

德法两国周一要求希腊拿出严肃认真的提议，以重启金融援助谈判。此前一天希腊公投以压倒性多数拒绝了进一步撙节措施。 法国总理瓦尔斯也称，欧洲将尽所能让希腊留在欧元区，并认为希腊协议对希腊和欧元区的团结是必要的。

美国指标公债收益率周一徘徊在逾两周低点附近，此前欧洲央行调整了希腊的银行换取紧急资金抵押品的减计幅度，对希腊可能退出欧元区的担忧加重。指标10年期美国公债 收益率报2.290%，上周四尾盘报2.391%。

交易员预估，明日10年券104/5殖利率交易区间暂看在1.49%-1.51%；五年增额券104/9R发行前交易殖利率则暂看在0.99-1.01%。

收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年 期别 (基点) (亿台币) 期 10 104/5 +0.25 1.4980% 1.4940-1.5005 66.50

台湾股市 周二收低0.06%报9,250.16点。分析师表示，今日苹果 相关个股表现不佳，对后市稍稍不利，未来应观察9,200点的支撑能否守住；此外希腊事件后续发展也是市场关注焦点。

本周余日全球重要经济事件和数据包括：

7月7日(二)：台湾6月进出口、德国5月工业生产、美国5月国际贸易收支、美国5月消费者信贷、金砖国家财长和央行行长会议。

7月8日(三)：日本6月服务业景气判断指数、日本5月机械订单、金砖国家领导人第七次会议、美国FOMC公布6月政策会议记录。

7月9日(四)：中国6月PPI和CPI、德国5月进出口及贸易收支、上海合作组织峰会、韩国央行货币政策委员会会议、英国央行宣布利率决定。

7月10日(五)：日本6月消费者信心指数、美国5月趸售库存、美国财长杰克卢出席Politico/Nasdaq对话、美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部讲话、波士顿联储总裁罗森格伦在洛杉矶经济年度峰会发表演说。

30 104/8 没有成交

20 104/7 没有成交

10 104/5 1.4980

5 104/9R 没有成交

3 104/1 没有成交