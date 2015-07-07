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市场报道 | 2015年 7月 7日 星期二 15:22 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆日线云区大幅上升，提供支撑

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    * 欧元/日圆日线云区今日大幅上升，继续支撑市场
    * 云区顶端为135.06，盘内迄今低点为135.23
    * 从周一起有做多交易，瞄准200日移动均线/一目均衡基准线137.35
    * 一目均衡转换线位于136.29，若不能突破，考虑进行获利了结
    * 图表：link.reuters.com/ved25w
    (完)    
    
          
      
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 (编译 杜明霞；审校 白云)

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