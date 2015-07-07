《汇市简讯》英镑/美元介于1.5500-1.5650的宽幅区间

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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* 周一触及高点1.5627，之后出现的低点为1.5555
* 关键支撑位为1.5500(1.5510为周一亚洲盘初触及的三周低位)
* 如果跌破1.55，预计将出现止损卖盘
* 1.5650为关键阻力位(1.5640/49为7月2/3日高点)
* 1.5650之前挂有卖单(1.5645为6月29日低点)
* 英国5月工业生产和制造业产出数据将于0830GMT出炉，工业生产料减少0.2%，制造业产出料增加0.1%
(完)
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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 高琦)
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