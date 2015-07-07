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市场报道 | 2015年 7月 7日 星期二 15:39 BJT

《汇市简讯》英镑/美元介于1.5500-1.5650的宽幅区间

0726GMT

* 周一触及高点1.5627，之后出现的低点为1.5555

* 关键支撑位为1.5500(1.5510为周一亚洲盘初触及的三周低位)

* 如果跌破1.55，预计将出现止损卖盘

* 1.5650为关键阻力位(1.5640/49为7月2/3日高点)

* 1.5650之前挂有卖单(1.5645为6月29日低点)

* 英国5月工业生产和制造业产出数据将于0830GMT出炉，工业生产料减少0.2%，制造业产出料增加0.1%

(完)

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全部现汇报价 (编译 杜明霞；审校 高琦)

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