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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 15:51 BJT

新兴汇市：韩元领跌亚币，中国股市动荡及希腊问题打压人气

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台币 31.123 31.150 +0.09 +1.91 31.718

韩元 1131.93 1126.50 -0.48 -2.88 1099.30

泰铢 33.91 33.84 -0.21 -2.98 32.90

菲律宾披索 45.14 45.10 -0.09 -0.93 44.72

印尼卢比 13303.00 13348.00 +0.34 -6.94 12380.00

印度卢比 63.38 63.40 +0.03 -0.55 63.03

马币 3.8060 3.8065 +0.01 -8.13 3.4965

人民币 6.2091 6.2092 +0.00 -0.08 6.2040

(完)

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全部现汇报价 (编译 刘秀红/汪红英/王颖；审校 蔡美珍/王兴亚)

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