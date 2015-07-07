台湾汇市：台币第二日收贬，因陆股未止跌与希腊危机变数

* 陆股跌势不止与希腊债务危机令非美货币走弱 * 台湾6月出口明显劣于预期，台币有贬向31.0机会 * 实质交易区间估在30.950-31.020 路透台北7月7日 - 台币兑美元 周二第二日小幅收贬。汇银人士表示，主要受非美货币走弱、大 陆股市未止跌以及观望欧元区峰会讨论希腊问题的影响，不过出口商在30.970-30.980附近抛汇抑制了台币贬 幅扩大。 交易员指出，大陆股市在利多政策拉抬下仍未见止跌，这使得澳元、新西兰元等大宗商品货币走低，与台 湾在出口竞争的韩元，继续贬至四个月低位。再加上稍早公布的台湾6月出口数据明显低于预期，可能会加重 短线台币贬值压力，实质价位跌破31.00的机会存在。 “出口商今天蛮多的，这样也好，明天台币就有机会贬破31.00。”一位大型银行交易员说。 针对韩元近期的弱势表现，一外商银行交易主管认为，韩元波动一向较大，台币则相对安静。未来台币走 向还是要看希腊局势的变化，是否引发外资在股市新一波的避险卖压。 摩根资产管理亚洲首席市场策略师许长泰也称，下半年电子产业旺季不旺，这是以消费电子出口为主力的 韩国与台湾近期股市表现偏弱的原因，但相较于韩元，台币的波动度会比较小。 交易员预期，希腊债务危机与大陆股市下跌，短线仍将是扰动金融市场的主因，台币受投资人降低风险资 产影响，将呈现稳中趋贬格局，预料实质价位将会向31.00测试。 台湾财政部周二公布，6月出口金额较上年同期跌13.9%，明显逊于市场预估的衰退6.0%。 中国股市A股保卫战进入第二天，国家队资金强拉数十家大盘蓝筹权重股，但仍未能止住大盘跌势，且千 股跌停局面再现，市场对于这种救市策略的批评声渐多。周二沪综指 收报3,727.125点，跌48.79点或1 .29%，盘中一度跌逾5%。创业板指数 收盘跌5.69%，两市超过1,700只个股跌停。 韩元周二跌至近四个月低位，领跌新兴亚币，中国股市动荡对市场风险偏好带来冲击，而且在欧元区针对 遏制希腊债务危机的紧急峰会召开前，市场保持谨慎。 韩元兑美元 收跌0.3%至 1,130.2，稍早曾跌至1,131.7，为3月17日以来最低。 今日台币实质交易区间在30.953-30.986；上日交易区间在30.920-30.970。交易员预估，明日台币实质交 投波动区间暂看在30.950-31.020。 台湾股市周二收在平盘附近。 台湾证券交易所周二资料显示，外资及陆资在台股卖超2.57亿 台币，连续四个交易日卖超共计146.54亿台币；上交易日修正后为卖超55.79亿台币。 海外无本金交割远期外汇市场(NDF)今日一个月期美元/台币换汇点折价幅度较上日尾盘持平。一个月美元 /台币远汇 尾盘报31.000/30.010，上日收在30.905。 本周余日国际重要经济数据和事件有： 7月7日(二)：德国5月工业生産、美国5月国际贸易收支、美国5月消费者信贷、金砖国家财长和央行行长 会议。 7月8日(三)：日本6月服务业景气判断指数、日本5月机械订单、金砖国家领导人第七次会议、美国FOMC公 布6月政策会议记录。 7月9日(四)：中国6月PPI和CPI、德国5月进出口及贸易收支、上海合作组织峰会、韩国央行货币政策委员 会会议、英国央行宣布利率决定。 7月10日(五)：日本6月消费者信心指数、美国5月趸售库存、美国财长杰克卢出席Politico/Nasdaq对话、 美联储主席叶伦在克利夫兰城市俱乐部讲话、波士顿联储总裁罗森格伦在洛杉矶经济年度峰会发表演说。 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 亿美元 台北外汇经纪公司 31.162 31.150 30.953-31.162 31.160 7.76 7.74 元太外汇经纪公司 31.160 31.160 30.955-31.165 31.165 2.90 2.34 无本金交割远期外汇(NDF) 最新报价 上日现货收盘时水准 美元/台币一个月期 -0.020/-0.010 -0.020/-0.010 美元/台币六个月期 -0.100/-0.080 -0.100/-0.080 (完)