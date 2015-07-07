中国房地产：上海对创新人才定向微调住房限购，助推楼市走高--中原

路透北京7月7日 - 中国上海市近日出台意见，对符合要求的部分非沪籍人员实行定向微调住房限购政策，以促进人才创新创业。中原集团就此解读称，此项新政或将释放一批数量可观且具有较强支付能力的首置刚性需求，从而助推楼市量价的持续稳步走高。

据上海网上政务大厅周一公布的《关于深化人才工作体制机制改革促进人才创新创业的实施意见》，为破解人才阶段性住房难题，继续推进政府主导的公共租赁住房建设；对达到上海市居住证积分标准分值且缴纳个人所得税达到一定数额或职工社会保险缴费基数达到一定标准的非沪籍人员，定向微调住房限购政策。

中原表示，上述限购定向微调的具体实施细则尚未公布，但其中所提及的上海市居住证积分标准分值达标并不困难，因此人群界定门槛将取决于个税额及社保基数的确定。

“随着对非沪籍人群住房限购政策定向微调的落地，毋庸置疑一批数量可观且具有较强支付能力的首置刚性需求将被释放，从而进一步助推上海楼市量价的持续稳步走高。”中原报告称。

报告认为，上海的政策微调也将对其他重点城市带来示范效应。目前，上海是全国仅有的几个尚在执行“限购”的城市之一，其它包括北京、广州、深圳等。