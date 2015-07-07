路透伦敦7月7日 - 以下为德国商业银行分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测：

欧元/美元：前景中性至偏空。汇价正守在上周低点1.0950美元的上方，但在我们看来守势脆弱。我们的立场是中性至偏空，初步阻力位在1.1121，之后在1.1280/1.1325(上周高点)，之后在近期高点1.1440/1.1534存在密集阻力。日线图显示有下跌到1.0820的空间。

英镑/美元：对三个月趋势线切入位1.5538进行了初步测试，有反弹至1.5663阻力线的空间的同时，我们认为有短暂向下突破的可能。只有日线收在1.5538下方，市场注意力才会转回到6月低点1.5171这个支撑位和更低水平。

澳元/美元：遭遇过一波卖压，目前正从2015年通道底部0.7425美元反弹。涨势将在0.7610处遇到初步阻力，此为23.6%回档位，而且会在短期阻力线0.7688处受抑，面临抛压。除了一波小幅反弹之外，我们依然看空澳元/美元，预计较长期内，汇价可能跌至两年通道底部0.7193美元。近期汇价在短期阻力位0.7688下方依然面临抛压。

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0994 1.1055 -0.55 -9.12 1.2097

美元/日圆 122.75 122.55 +0.16 +2.57 119.68

欧元/日圆 134.96 135.44 -0.35 -6.78 144.77

美元/瑞郎 0.9460 0.9425 +0.37 -4.84 0.9941

英镑/美元 1.5534 1.5601 -0.43 -0.25 1.5573

美元/加元 1.2696 1.2651 +0.36 +9.28 1.1618

澳元/美元 0.7437 0.7495 -0.77 -8.95 0.8168

新西兰元/美元 0.6626 0.6686 -0.90 -15.02 0.7797

欧元/瑞郎 1.0402 1.0418 -0.15 -13.50 1.2026

欧元/英镑 0.7075 0.7088 -0.18 -8.77 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3533 9.3555 -0.02 -1.22 9.4688

美元/挪威克朗 8.1646 8.0721 +1.15 +9.27 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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