香港个股：龙湖地产20亿元人民币五年期境内公司债，利率定为4.6%

路透香港7月7日 - 中国房地产商--龙湖地产 周二公布，其首期发行规模20亿元人民币五年期无担保债券的利率定为4.6%，为原来区间的中间略高水平。

龙湖地产通过间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司，此前获准在中国公开发行规模不超过80亿元的境内公司债，并将分阶段进行，首期发行20亿元，经簿记建档询价最终利率定为4.6%，原来询价区间为4-5%。

中国交易所债券市场新的公司债管理办法发布后，陆续有离岸地产公司境内发债成行。继恒大地产 上月中发行首期50亿元无担保公司债，同样在开曼群岛注册的龙湖地产亦加入此行列。

中信证券股份有限公司为龙湖是次债券发行之主承销商。

该债券获大公国际资信给予＂AAA＂评级，龙湖地产称拟将发行所用得用作调整债务结构及补充流动资金。（完）

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