《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--7月7日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透香港7月7日 - 以下为中国深圳A+B股周二收市价及比价:(本地时间16:27时,1港元=0.800 54人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 8.79 6.18 1.78 南玻 11.26 6.98 2.02 深康佳 30.17 15.37 2.45 ST中华 11.34 4.99 2.84 ST中冠 21.63 10.03 2.69 深深宝 11.52 7.16 2.01 深华发 18.40 6.63 3.47 深赤湾 26.69 19.59 1.70 招商地产 31.64 22.39 1.77 特力 12.20 7.77 1.96 飞亚达 10.52 7.02 1.87 一致药业 54.59 34.86 1.96 深深房 7.96 4.86 2.05 ST盛润 10.12 6.61 1.91 深南电 7.84 4.91 1.99 深纺织 10.50 6.13 2.14 方大集团 9.34 6.57 1.78 深国商 18.14 8.79 2.58 深赛格 11.27 5.39 2.61 宝石 8.40 5.32 1.97 小天鹅 19.06 15.30 1.56 粤高速 6.42 3.65 2.20 晨鸣纸业 6.39 4.34 1.84 ST珠江 8.45 5.12 2.06 美菱电器 7.23 4.92 1.84 大冷股份 10.50 6.83 1.92 粤电力 11.94 7.60 1.96 佛山照明 8.09 6.04 1.67 江铃汽车 30.25 28.00 1.35 沙隆达 10.22 6.57 1.94 苏常柴 9.44 4.91 2.40 威孚高科 23.95 26.00 1.15 古井贡酒 29.08 23.50 1.55 ST东海 7.22 5.31 1.70 长安汽车 18.30 17.50 1.31 京东方 3.64 2.75 1.65 鲁泰 12.38 10.32 1.50 本钢板材 7.75 4.33 2.24 张裕 37.63 24.66 1.91 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完) 中国股市报导 中国已公布新股发行上市日程表 香港股市报导 中国待发行新股一览表 美国股市报导 中国新股申购资金情况一览表 台湾股市报导 香港股市拟发行新股一览表 中国新闻 香港已公布新股发行上市日程表 香港新闻 中国新股新闻 台湾新闻 香港新股新闻 中国股市观察 中国个股业绩 香港股市观察 报摘 中国融资融券
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。