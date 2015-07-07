亚洲橡胶：TOCOM期胶连跌三日并触及10周新低，此前沪胶重挫

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
尽管中国政府在周末宣布了一系列紧急救市措施，但中国主要股指周二一度大跌超过5%，不过在针对沪市权重股的密集买盘拉动下，主要股指收盘跌幅收窄至2%以下。
受中国股市大跌影响，上海期货交易所主力9月期胶 跌430元人民币，或3.3%，收于每吨12,515元人民币(2,015.88美元)，盘中曾一度跌至每吨12,450元人民币，为4月13日以来最低。
“市场人气疲软，但TOCOM指标期胶可能很快会有所反弹，因为现已接近技术支撑位，”Yoshida说。
自6月初触及16个月高点以来，TOCOM指标期胶已累计下跌14%。
新加坡商品交易所(SICOM)8月期胶 最新报每公斤147.2美分，跌2.0美分。(完)
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上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 杜明霞/汪红英；审校 王兴亚/蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。