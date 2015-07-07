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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 17:45 BJT

《全球汇市》欧元跌破1.10美元，大宗商品货币处于多年新低

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.0972 1.1055 -0.75 -9.30 1.2097

美元/日圆 122.51 122.55 -0.03 +2.36 119.68

欧元/日圆 134.43 135.44 -0.75 -7.14 144.77

美元/瑞郎 0.9467 0.9425 +0.45 -4.77 0.9941

英镑/美元 1.5490 1.5601 -0.71 -0.53 1.5573

美元/加元 1.2693 1.2651 +0.33 +9.25 1.1618

澳元/美元 0.7438 0.7495 -0.76 -8.94 0.8168

新西兰元/美元 0.6633 0.6686 -0.79 -14.93 0.7797

欧元/瑞郎 1.0391 1.0418 -0.26 -13.60 1.2026

欧元/英镑 0.7081 0.7088 -0.10 -8.69 0.7755

欧元/瑞典克朗 9.3294 9.3555 -0.28 -1.47 9.4688

美元/挪威克朗 8.1799 8.0721 +1.34 +9.47 7.4720

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译/审校 王颖/刘秀红/李春喜/蔡美珍/高琦)

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