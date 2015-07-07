表格：沪港通活跃股一览--7月7日

路透香港7月7日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港 通每日成交及活跃股数据。 沪股通（亿元人民币） 港股通（亿港元） 每日买入及卖出金额 209.46 64.83 买入成交金额 52.94 20.75 卖出成交金额 156.52 44.08 ============================================================================ 沪股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （元人民币） （元人民币） （元人民币） 1 中国平安 421,853,998 2,801,542,799 3,223,396,797 2 招商银行 211,546,310 1,016,439,260 1,227,985,570 3 贵州茅台 307,527,987 817,187,885 1,124,715,872 4 中国石油 194,096,252 567,644,438 761,740,690 5 中国银行 84,057,027 641,602,185 725,659,212 6 上汽集团 90,551,690 628,087,816 718,639,506 7 工商银行 271,990,624 436,646,808 708,637,432 8 中国石化 176,628,370 490,893,145 667,521,515 9 兴业银行 193,274,309 418,760,780 612,035,089 10 民生银行 137,085,887 379,920,857 517,006,744 =========================================================================== = 港股通--十大成交活跃股 排名 股票代码 股票名称 买入金额 卖出金额 买入及卖出金额 （港元） （港元） （港元） 1 中国银行 142,640,670 361,826,560 504,467,230 2 招商银行 96,323,125 107,446,425 203,769,550 3 中国平安 101,410,000 85,728,000 187,138,000 4 香港交易所 3,955,980 168,491,660 172,447,640 5 中国中车 39,079,170 125,214,311 164,293,481 6 海通证券 97,978,040 42,832,304 140,810,344 7 银泰商业 16,845,255 123,306,020 140,151,275 8 中广核电力 22,153,370 112,800,320 134,953,690 9 中信银行 58,378,950 74,976,550 133,355,500 10 中芯国际 14,402,440 118,636,530 133,038,970 （完） 浏览相关细节，请点选(here) (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)