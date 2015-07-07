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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 18:06 BJT

表格：沪港通活跃股一览--7月7日

路透香港7月7日 - 以下是香港交易及结算所（港交所） 周二发布的沪港
通每日成交及活跃股数据。
    
                         沪股通（亿元人民币）          港股通（亿港元）
                                                  
 每日买入及卖出金额             209.46                      64.83
 买入成交金额                    52.94                      20.75
 卖出成交金额                   156.52                      44.08
  
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    沪股通--十大成交活跃股    
    
 排名  股票代码      股票名称      买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                 （元人民币）   （元人民币）    （元人民币）
 1                   中国平安      421,853,998  2,801,542,799   3,223,396,797
 2                   招商银行      211,546,310  1,016,439,260   1,227,985,570
 3                   贵州茅台      307,527,987    817,187,885   1,124,715,872
 4                   中国石油      194,096,252    567,644,438     761,740,690
 5                   中国银行       84,057,027    641,602,185     725,659,212
 6                   上汽集团       90,551,690    628,087,816     718,639,506
 7                   工商银行      271,990,624    436,646,808     708,637,432
 8                   中国石化      176,628,370    490,893,145     667,521,515
 9                   兴业银行      193,274,309    418,760,780     612,035,089
 10                  民生银行      137,085,887    379,920,857     517,006,744
    
  ===========================================================================
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    港股通--十大成交活跃股
      
 排名  股票代码    股票名称        买入金额       卖出金额     买入及卖出金额
                                   （港元）       （港元）        （港元）
 1                 中国银行        142,640,670    361,826,560     504,467,230
 2                 招商银行         96,323,125    107,446,425     203,769,550
 3                 中国平安        101,410,000     85,728,000     187,138,000
 4                 香港交易所        3,955,980    168,491,660     172,447,640
 5                 中国中车         39,079,170    125,214,311     164,293,481
 6                 海通证券         97,978,040     42,832,304     140,810,344
 7                 银泰商业         16,845,255    123,306,020     140,151,275
 8                 中广核电力       22,153,370    112,800,320     134,953,690
 9                 中信银行         58,378,950     74,976,550     133,355,500
 10                中芯国际         14,402,440    118,636,530     133,038,970
      
    （完）
    
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 (整理 梁慧仪; 审校 曾祥进)

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