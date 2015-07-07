中国贸易：前五月对“一带一路”沿线国家出口增2%，占总额近三成--商务部

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透北京7月7日 - 中国商务部周二表示，今年前五月中国对“一带一路”沿线国家出口2,439.5亿美元，增长2%，占中国出口总额的27.7%。
商务部发言人沈丹阳在例行发布会上表示，2015年1-5月，中国与“一带一路”沿线国家双边贸易总额3,983.8亿美元，同比下降9.5%，占同期中国进出口总额的25.8%。自沿线国家进口1,544.3亿美元，下降23.2%，占进口总额的23.3%。
对外投资方面，中国企业共对“一带一路”沿线的48个国家/地区进行了直接投资，投资额合计48.6亿美元，同比增长3.7%，主要投资国家包括新加坡、印尼、老挝、俄罗斯等。
截至今年5月底，中国对“一带一路”64个国家/地区累计实现各类投资1,612亿美元，约占中国对外直接投资总额的20%。
吸收外资方面，前五个月沿线国家在华实际投入外资金额29.19亿美元，同比增长11.59%，占全国吸收外资总额的5.42%。其中，新加坡实际投入外资金额同比增长5.4%，占沿线国家实际投入外资总额的81.74%。
沈丹阳还在发布会上称，目前，中国正在与欧盟共同探讨“一带一路”倡议与欧盟3,150亿欧元战略投资计划对接，推动中欧产能合作。（完）
(发稿 宿泱韫; 审校 曾祥进)
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