中国贸易：前五月对“一带一路”沿线国家出口增2%，占总额近三成--商务部

路透北京7月7日 - 中国商务部周二表示，今年前五月中国对“一带一路”沿线国家出口2,439.5亿美元，增长2%，占中国出口总额的27.7%。

商务部发言人沈丹阳在例行发布会上表示，2015年1-5月，中国与“一带一路”沿线国家双边贸易总额3,983.8亿美元，同比下降9.5%，占同期中国进出口总额的25.8%。自沿线国家进口1,544.3亿美元，下降23.2%，占进口总额的23.3%。

对外投资方面，中国企业共对“一带一路”沿线的48个国家/地区进行了直接投资，投资额合计48.6亿美元，同比增长3.7%，主要投资国家包括新加坡、印尼、老挝、俄罗斯等。

截至今年5月底，中国对“一带一路”64个国家/地区累计实现各类投资1,612亿美元，约占中国对外直接投资总额的20%。

吸收外资方面，前五个月沿线国家在华实际投入外资金额29.19亿美元，同比增长11.59%，占全国吸收外资总额的5.42%。其中，新加坡实际投入外资金额同比增长5.4%，占沿线国家实际投入外资总额的81.74%。

沈丹阳还在发布会上称，目前，中国正在与欧盟共同探讨“一带一路”倡议与欧盟3,150亿欧元战略投资计划对接，推动中欧产能合作。（完）