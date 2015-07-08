重温稿-台湾货币市场：资金充沛短率持稳，需求略增但以续做为主

* 资金充沛短率持稳，今日需求略增但以续做为主 * 企业资金需求不振发票量少，若进出口再衰发票量恐再降 * 债券附买回利率不变因利率已处于低水准 记者 罗两莎 路透台北7月7日 - 台湾银行间短率周二持续平稳。银行资金调度人士表示，今天市场 上还是很多钱，但资金需求稍高一点，拆款比较好做一些，利率则无太大变化。 大型公股商银资调人士指出，今天资金需求略增，令拆借市场稍活络，若拆出比昨天好 做一点。但他们也表示，拆款到期仍是以续做为主，利率仍相当平稳。 〞今天跟昨天差不多啦，我们钱很多啊。”一位大型公股银行资金调度人员说。 今日收盘报价 上日收盘 隔夜银行间拆款加权平均利 0.387% 0.388% 率 --隔夜拆款利率区间 0.295-0.400% 0.295-0.410% --一周拆款利率区间 0.385-0.460% 0.380-0.440% --两周拆款利率区间 0.395-0.445% 0.400-0.460% **短票利率续处低档** 在短票方面，交易员表示，近期景气不佳，企业投资意愿低，资金需求也不高，发票量 也跟着减少；因此，以目前的利率来看，0.55%算是合理的水准。 大型票券公司交易员则认为，倘若今天公布的进出口数据持续衰退，预料利率还会有往 下走的空间。 大型票券商与银行间承作的自保30天短票主要成交在0.55%，大致同于上日。 据集保的资料显示，不分承作对象，上日30天自保短票次级买卖断平均成交利率落在0. 555%，前日在0.557%；上日成交量109.81亿台币，前日136.27亿台币。 台湾央行周二共发行1,129亿台币存单，与今日存单到期金额1,101亿相较，存单发行余 额增28亿。 央行本周定期存单到期总额为9,814.7亿台币，本周余日的存单到期情况分别为：周三1 ,993亿；周四1,432.2亿以及周五2,016亿台币。 拆款中心资料 显示，周二超额准备为106亿台币，累积超额准备为610亿台币、加 计前期1%的超额准备为2,136亿台币。 **RP市场利率区间维持原水准** 债市附买回(RP)市场方面，证券商表示，今天利率维持在原水准，主要是目前的利率已 是市场上最低的利率，虽然市场上钱还是很多，但利率已压不下去，再压低也会引起交易对 手的反弹。 票券商亦指出，由于目前的利率已经很低，尽管不排除还有走低的空间，但目前暂未打 算有所动作。 〞今天一直有电话进来，但我们的券已经卖到山穷水尽了，现在的情况是有钱没有券。 〞大型票券公司债交易员说。 今日短天期证券商公债的附买回利率主要成交区间在0.52-0.53%；10天期以上公司债RP 主要成交在0.62-0.63%，利率与上日相似。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率大致则持平，极短天期利率在0.42%，其 余在0.45%-0.47%；公司债新承做附买回利率极短天期在0.46%，其余在0.48-0.50%。 本周的债券交割还有：周五(10日)远鼎投资交割36亿台币公司债。 大型票券商与金融机构承作的公债附买回利率大致则持平，极短天期利率在0.42%，其 余在0.45%-0.47%；公司债新承做附买回利率极短天期在0.46%，其余在0.48-0.50%。但这部 分的债券附买回成交利率高低与票券商条件及承作对象不同，有所差异。(完) (审校 高洁如/杨淑祯)