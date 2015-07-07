中国能源：钢铁价格降至逾20年最低，对小规模钢企的生存构成威胁

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透上海7月7日 - 行业数据显示，中国钢铁价格目前处于20多年来最低水平，因这一全球最大钢铁生产国的需求减弱。一些分析师称，钢铁价格的自由落体还远没有结束，对小规模的钢铁企业带来生存威胁。
中国钢铁工业协会编制的八大钢材品种的综合价格指数上周五降至65.28点。该指数以1994年的价格作为指标参考价格，上述数值意味着钢铁价格已经比21年前下降了近35%。
中国经济放缓对一系列大宗商品的需求带来冲击，其中包括铁矿石、钢铁和铜。
“最大的问题是需求疲弱。最冷的冬天还没到来，一些小型钢企已经支撑不住选择关门停业，由于无法取得现金流，这些企业可能会永久关停，”一家国有钢企高管称。
由于夏季建筑业活动放缓，中国对钢铁的需求料将进一步受挫，迫使钢企减产。中钢协数据显示，1-5月份钢铁产量较上年同期下降近2%，消费量下降5%。(完) (编译 刘秀红；审校 屈桂娟)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。