中国能源：钢铁价格降至逾20年最低，对小规模钢企的生存构成威胁

路透上海7月7日 - 行业数据显示，中国钢铁价格目前处于20多年来最低水平，因这一全球最大钢铁生产国的需求减弱。一些分析师称，钢铁价格的自由落体还远没有结束，对小规模的钢铁企业带来生存威胁。

中国钢铁工业协会编制的八大钢材品种的综合价格指数上周五降至65.28点。该指数以1994年的价格作为指标参考价格，上述数值意味着钢铁价格已经比21年前下降了近35%。

中国经济放缓对一系列大宗商品的需求带来冲击，其中包括铁矿石、钢铁和铜。

“最大的问题是需求疲弱。最冷的冬天还没到来，一些小型钢企已经支撑不住选择关门停业，由于无法取得现金流，这些企业可能会永久关停，”一家国有钢企高管称。