路透基点：华新丽华150亿台币再融资获超额认贷

路透香港7月7日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市电线电缆生产商--华新丽华的150亿台币五年期再融资获得16家银行的276亿台币(8.9亿美元)贷款承诺。

消息人士称，还有一家贷款人正在进行最后的审批，该交易的规模和额度分配料将在未来几周敲定。

牵头行兼簿记行为台湾银行、法国巴黎银行、中国信托商业银行、玉山商业银行、第一银行、华南银行、兆丰国际商业银行、台北富邦商业银行和台湾合作金库商业银行。这些银行已在5月中旬启动了贷款额度。每家牵头行兼簿记行承贷20亿台币。

另有七家银行加入一般银团。中国银行、永丰银行和上海商业储蓄银行各承贷18亿台币，彰化银行、台湾工业银行和台湾土地银行各承贷12亿台币，远东国际商业银行承贷6亿台币。

这笔无担保定期贷款的利率为较三个月台北金融业拆款定盘利率(Taibor)加码65个基点，税前保底利率为1.7%。

在四年宽限期后，这笔贷款将每半年偿还一次，每次还款金额不等。第一个半年偿还30%，第二和第三个半年各偿还35%。贷款有10个基点的承诺费。

筹得资金将用于为华新丽华旗下子公司--华新丽华控股有限公司于2011年8月取得的4.6亿美元三年期循环信贷以及母公司之前完成的其他双边贷款协议提供再融资。2011年8月的贷款支付了79个基点的最高综合收益，利率为较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码68个基点。