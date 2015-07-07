马来西亚期市：棕榈油连续第二日下跌，受希腊危机和豆油疲弱拖累

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
芝加哥大豆期货跌至一周低点，因美国中西部部分地区在经历了数周的强降雨天气后转晴，改善了收成前景。
美国豆油期货 下跌0.5%，而大连商品交易所最为活跃的豆油合约 下跌1%。
市场预计马来西亚棕榈油局本周晚些时候公布的报告将显示，该国6月棕榈油产出较前月下降1.5-2.0%。
船货验证机构Societe Generale de Surveillance的数据显示，马来西亚6月棕榈油产品出口较5月增长9.4%至1,696,096吨。
今日整体成交量为32,616口，低于通常的35,000口。
技术面方面，棕榈油期货预计会瞄准2,216马币，因已跌破支撑位2,250马币。
路透技术分析师王涛表示，从4月29日低点2,070马币至6月8日高位2,362马币上行趋势的38.2%回档位提供支撑。(完)
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产油国官方售价英文原文 (编译 李春喜/王洋; 审校 杜明霞/白云)
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