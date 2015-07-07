CNH市场动态：A股狂泻引发离岸投资者忧虑，人民币尾盘创两个半月来低位

路透香港7月7日 - 中国股市的大跌和希腊公投正引发离岸人民币投资者的忧虑神经，香港离岸人民币对美元即期 周二一反近期走稳趋势，尾盘创两个半月来的低位，交易员称A股大跌和希腊因素引发风险忧虑，短期人民币料仍会保持跌势。

本地时间下午16:51时，离岸人民币现汇 报6.2240升，这是继4月27日以来的市场低点，显示离岸即期市场看空气氛浓烈，连续数月境内外价差较窄的局势也已打破，CNH即期与在岸即期价差今日已扩大至100点以上。

“国内股票市场剧烈波动还未看到解决的方法，人民币spot上行（跌）压力比较大，投资者还忧虑中国经济硬着陆风险，希腊公投也引发动荡，环球大部分市场风险都加大，美元需求大幅增加。”一位外资行交易员称。

中国A股近期大幅下跌已导致约3万亿美元的市值化为泡影，为遏制股市跌势，中国政府已采取多种措施，如国有金融机构入场托市、暂停新股发行等多项措施，中国证金公司护盘，然这些措施让市场投资者颇为失望。

中国股市沪综指周二收跌1.3%，两市再现千股跌停。今日沪股通 净卖出102.56亿元，而周一则出现133.85亿元的净卖出，创沪港通开通以来最大单日净卖出金额。

交易员亦表示，澳元、新西兰元等大宗商品货币都在走低，韩元周二跌至近四个月低位，领跌新兴亚币，中国股市动荡对市场风险偏好带来冲击，而且在欧元区针对遏制希腊债务危机的紧急峰会召开前，市场保持谨慎。

本地时间18:25，离岸人民币现汇有所反弹，报6.2205，较上交易日跌70个点子，盘中一度跌至6.2240，近日美元持续保持强势，人民币中间价周二微幅挂升至6.1166。

在岸人民币兑美元即期 周二亦逆中间价收创逾两月新低至6.2100，但逼近6.21元关键价位有支撑，人民币贬值预期更多反应在长端掉期上。

同时间，无本金远期外汇(NDF)一年期 报6.2720/2770，上日收盘在6.2505，创今年5月4日以来的市场低位。(完)

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