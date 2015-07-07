国际油市：亚洲燃料油价差下滑，但本月稍后料走坚

路透新加坡7月7日 - 交易商称，亚洲燃料油价差周二下滑，但预计将在本月后期走坚，因流入新加坡的货源减少。

交易商称，来自西方的套利燃料油预计将在7月和8月至少减少20-45%。

一位新加坡的交易商说，这有可能缘于套利不划算。

“东西价差不足以支撑将油从美国或欧洲运到东方来，”这位交易商说。

“美国的现货和船货都获得欧洲的BP和美国的维多的买盘追捧。”

他还表示，从中东流入新加坡的燃料油预计亦将减少，因为夏季的高峰需求来临。

韩国每月的船用燃料油约有70-80万吨，一位韩国的交易商说。

这位交易商补充说，船用燃料油较380-cst燃料油报价的升水目前约为每吨20美元。

现货市场有一笔交易达成。

摩科瑞向SK能源售出4万吨180-cst燃料油，船期为7月22-26日，价格为较7月新加坡平均报价每吨贴水3美元。(完)

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