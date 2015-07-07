东南亚股市：泰国股市上扬，新央行总裁人选敲定提振人气

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透曼谷7月7日 - 泰国股市周二终止连跌六日之势，超跌银行股遇到逢低买盘拉升，备受期待的泰国央行新总裁任命进一步支撑市场人气。
泰国军政府周二任命前国际货币基金组织(IMF)经济学家威拉泰(Veerathai Santiprabhob)10月1日起担任泰国央行总裁，任期为五年。
泰国股市 在央行任命新总裁后扩大涨幅，终场收高0.7%。
证交所和汤森路透数据显示，外资净买入5.43亿泰铢(1,600万美元)泰股，此前两天曾共计净卖出29亿泰铢(8,544万美元)泰股。
其他东南亚股市收盘则变动不大。
印尼股市和马来西亚股市连跌第二日。菲律宾股市连跌第三天，此前数据显示该国6月通胀率小于预期。
新加坡股市海峡时报指数 盘中呈区间波动，终场收高。越南股市则创2014年9月以来最高收盘位。
涨跌 当日 今年以来 2014年
最新报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
汤森路透东南亚指数 388.26 -0.21 -0.05 -5.48 410.77
新加坡 3340.93 7.99 +0.24 -0.72 3365.15
马来西亚 1712.30 -4.75 -0.28 -2.78 1761.25
泰国 1483.77 10.54 +0.72 -0.93 1497.67
印尼 4906.05 -10.69 -0.22 -6.14 5226.95
菲律宾 7442.65 -12.50 -0.17 +2.93 7230.57
越南 630.27 5.05 +0.81 +15.51 545.63
(完)
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法股CAC-40指数 (编译 白云; 审校 王洋)
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