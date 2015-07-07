国际油市：亚洲航煤和柴油价差继续下滑，因供给增加

路透新加坡7月7日 - 亚洲航煤和柴油价差周二继续下滑，因炼厂结束维护以及地区供给增加。

一位北亚交易员说，从亚洲至巴西的柴油船货套利窗口目前打开，而航煤向欧洲流动似乎也开始有利可图。

“航煤(价差)看似低迷，因航煤较柴油升水正越发强劲，所以贸易商在试图调整贴水，”该交易员说。

“柴油(价格非常低迷)。”

一位交易员说，大连西太平洋石油化工有限公司可能以每桶较新加坡报价贴水1.80美元的价格，向维多出售4-4.3万吨船期为8月11-13日的含硫500ppm柴油，装运港是大连。不过这未能立即确认。

交易员表示，这要比之前出售给中石化的一艘7月末船期的船货价格低12-20%左右。

马来西亚国家石油公司(Petronas)可能向兴隆出售了23万桶含硫0.25%的柴油，船期为7月19-20日，并出售了30万桶含硫10ppm柴油给一家日本贸易商。

但未能向相关公司证实。价格细节也不得而知。

印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)罕见地寻购一航煤和煤油船货，船期是7月末。

新加坡现货市场上，托克以每桶较新加坡报价贴水0.80美元的价格，从中石油买进15万桶含硫500ppm的柴油，船期为7月22-26日。(完)

NYMEX原油 NYMEX原油电子盘

NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约

亚洲燃料油 亚洲柴油

亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]

EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻

产油国官方售价英文原文