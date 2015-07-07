国际油市：亚洲石脑油裂解价差走软，但汽油裂解价差坚挺

路透新加坡7月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨74.33美元， 为1月26日以来最低水平；因大量供应给市场带来压力。 马来西亚Titan想通过7月8日结束的招标购买25,000吨石脑油，8月下 半月船运至巴斯尔。 但交易员表示，由于疲弱的基本面影响了价格，买家们并不急于订下 8月下半月的石脑油，所以需求似乎有所放缓。 最近一两周，台湾和韩国市场现货以贴水成交。 “这是供应问题，同时汽油坚挺态势有所减弱也带来影响，”新加坡 交易员表示。 根据其品级，石脑油除了可用作化工原料之外，还可用作汽油掺混油 。 今年7月，亚洲或将从欧洲和地中海等西方地区接获180万吨石脑油， 与5月和6月水平持平。这比2014年月均水平高出12.5%左右。 亚洲汽油裂解价差涨至四日高点每桶14.91美元，受台湾厂商检修和 需求支撑。 印度需求依然坚挺，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)寻求购买 104,000吨汽油，8月上半月船期。 越南Petrolimex也要买40,000吨汽油，船期在8月1-5日。 新加坡现货交易中，中石油出售3艘95号汽油船货给壳牌，其中两艘 的装船期限是7月22-27日，价格分别是每桶75.00美元和75.50美元。另一 艘装运期是7月22-26日，价格为每桶75.20美元。 壳牌另一方面出售了一艘92号汽油船货给BP，装船期限是8月2-6日， 价格为每桶72.30美元。中石油则以每桶72.50美元的价格从PTT购入一艘7 月29日-8月2日装运的92号汽油船货。 (完) NYMEX原油 NYMEX原油电子盘 NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约 亚洲燃料油 亚洲柴油 [M DIS/ACN] 亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|P ROD-CMN] EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻 [O PEC-CMN] 产油国官方售价英文原文 (编译 王颖；审校 王洋)