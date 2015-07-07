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亚洲 | 2015年 7月 7日 星期二 20:27 BJT

国际油市：亚洲石脑油裂解价差走软，但汽油裂解价差坚挺

路透新加坡7月7日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨74.33美元，
为1月26日以来最低水平；因大量供应给市场带来压力。
    
    马来西亚Titan想通过7月8日结束的招标购买25,000吨石脑油，8月下
半月船运至巴斯尔。
    
    但交易员表示，由于疲弱的基本面影响了价格，买家们并不急于订下
8月下半月的石脑油，所以需求似乎有所放缓。
    
    最近一两周，台湾和韩国市场现货以贴水成交。
    
    “这是供应问题，同时汽油坚挺态势有所减弱也带来影响，”新加坡
交易员表示。
    
    根据其品级，石脑油除了可用作化工原料之外，还可用作汽油掺混油
。
    
    今年7月，亚洲或将从欧洲和地中海等西方地区接获180万吨石脑油，
与5月和6月水平持平。这比2014年月均水平高出12.5%左右。
    
    亚洲汽油裂解价差涨至四日高点每桶14.91美元，受台湾厂商检修和
需求支撑。
    
    印度需求依然坚挺，印度石油公司(Indian Oil Corp, IOC)寻求购买
104,000吨汽油，8月上半月船期。
        
    越南Petrolimex也要买40,000吨汽油，船期在8月1-5日。
    
    新加坡现货交易中，中石油出售3艘95号汽油船货给壳牌，其中两艘
的装船期限是7月22-27日，价格分别是每桶75.00美元和75.50美元。另一
艘装运期是7月22-26日，价格为每桶75.20美元。
    
    壳牌另一方面出售了一艘92号汽油船货给BP，装船期限是8月2-6日，
价格为每桶72.30美元。中石油则以每桶72.50美元的价格从PTT购入一艘7
月29日-8月2日装运的92号汽油船货。 (完)
      
      
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 (编译 王颖；审校 王洋)

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