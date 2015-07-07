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市场报道 | 2015年 7月 7日 星期二 21:40 BJT

美国股市：小幅开高，市场静待稍后欧元区有关希腊问题的峰会

路透7月7日 - 美国股市周二小幅高开，稍后将举行欧元区峰会，希腊将对金援做最后的争取，以避免破产并退出欧元区。

道琼工业指数 上涨16.03点，或0.09%，报17,699.61点，标普500指数 上涨2.12点，或0.1%，报2,070.88点，Nasdaq综合股价指数 上涨1.77点，或0.04%，报4,993.71点。(完)

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