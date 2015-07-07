全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨至年内最高，因各种船舶运价齐升

路透7月7日 - 波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数 周二上升至今年最高水平，因各种船舶运价上涨。

乾散货运价指数上升15点，或1.84%，报830点，这是去年12月16日来最高水准。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。

波罗的海海岬型船运价指数 上涨19点，或1.50%，报1,285点。日均获利上升135美元，报9,388美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。

波罗的海巴拿马型船运价指数 升18点，或1.94%，报945点。日均获利升144美元，至7,526美元。该型船舶的通常运载量为6-7万吨。(完)