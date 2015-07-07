欧洲股市：续挫，关注欧元区希腊问题紧急峰会

* FTSEurofirst 300指数收低1.6%

* Euro STOXX 50指数收跌2.1%

路透伦敦7月7日 - 欧洲股市周二延续跌势，希腊作出努力，希望在欧元区紧急峰会上能获得新的救助协议，这被视为是希腊达成救助交易的最后机会。

德国总理梅克尔表示，要达成协议只剩几天的时间。

希腊政府官员在周二称，今天的欧元集团会议没打算要做决定，只是为欧元区领导人峰会作准备；希腊的提议将在周二和周三被讨论，目标是尽快达成协议。希腊官员又称，希腊政府上周二提出的提议仍然有效，将有一些改进。

泛欧绩优股FTSEurofirst 300指数 收低1.6%，报1,476.47点，Euro STOXX 50指数 下挫2.1%，延续周一下跌2.2%的頽势。

“我们看到投资者对希腊问题表示失望，遂尽快放弃了股市，投向避险资产，”IG市场分析师Chris Beauchamp说。

法国总统奥朗德周二称，希腊需要提出严肃、可靠的提议。

罗尔斯-罗伊斯(Rolls-Royce) 下挫5.4%，在周一录得6.3%的跌幅后续跌，因该公司在九个月内第三次发出盈警，券商下调了对罗尔斯-罗伊斯的评级。