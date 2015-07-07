纽约期市：ICE阿拉比卡咖啡触及一年半低位，原糖从六周半高位下跌

路透纽约/伦敦7月7日 - 洲际交易所(ICE)阿拉比卡咖啡期货周二触及一年半低位，原糖和可可期货也下跌，因美元上涨和宏观经济忧虑令商品市场普遍遭抛售。

汤森路透核心商品CRB指数 跌至三个月低位，之后缩减跌幅。

美元指数 触及逾一个月高位，为美元计价商品带来压力。

全球股市下滑，因担心希腊可能退欧和中国市场走弱。

次月阿拉比卡咖啡期货 下滑至去年1月来最低的1.2365美元，尾盘收跌0.45美分，或0.4%，报每磅1.247美元。

9月罗布斯塔咖啡期货 收盘持平在每吨1,711美元，交易商关注7月/9月合约溢价。

ICE近月原糖期货 触及5月底来最高12.69美分后掉头下跌，受累于商品市场普跌带来的压力，该合约收跌0.15美分，或1.2%，报每磅12.33美分。

8月白糖期货 收低2.40美元，或0.6%，报每吨373.50美元，该合约将在7月16日到期。

可可期货受压，因预期下周公布的可可加工季度数据不佳，这些数据反映可可需求。

次月纽约可可期货 收跌28美元，或0.9%，收报每吨3,250美元，此前跌至6月中来最低3,225美元。

9月伦敦可可期货 收涨4英镑，或0.2%，报每吨2,175英镑。(完)

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