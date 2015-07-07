《全球汇市》欧元兑美元跌至五周低位，商品货币下滑

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 欧元跌穿1.10美元，美元指数触及一个月高位
* 德债收益率下跌也拖累欧元
* 商品货币遭抛售
路透纽约7月7日 - 欧元兑走高的美元周二跌至五周低点，此前欧洲央行收紧对希腊银行业的借贷条件，令人担心希腊的银行很快将耗尽现金。
欧洲央行没有调整对希腊银行业的紧急流动性援助，但提高了希腊银行业者融资抵押品的减计幅度。消息引发投资者担心希腊问题将蔓延至其他南欧国家。
10年期德国公债 收益率降至6月初来最低水准，且利差走向对欧元不利，欧元兑日圆挫跌至六周低位。
交易商表示，未来几天可能至为关键。欧元区领导人和财长将在布鲁塞尔会晤讨论希腊问题，迄今还没有找到解决方案。
希腊银行的现金只能维持数日，欧洲央行收紧对希腊银行业的援助，而希腊总理齐普拉斯尝试说服欧元区伙伴国迅速批准新的贷款计划。
“我希望双方可以达成妥协，但我不确定他们能否作出让步，”Warren Financial Service首席投资长Randy Warren说。
“我认为对希腊提出的撙节要求的确是必要的，但对希腊而言可能太苛刻。希腊根本没有能力支付账单。所以，我不肯定磋商会取得满意的结果。”
自希腊未能如期偿债，且周日希腊民众投票反对严格的新救助条款后，欧元从6月中触及的高位1.14美元回落，但并没有出现恐怖性抛售。原因之一是预期欧洲央行将采取行动稳定市场。
欧元兑美元 下跌0.7%，至1.0978美元，此前跌至五周低位1.0917美元。
美元指数 上涨0.6%，至96.846，此前触及一个月高位。
欧元兑日圆 尾盘下跌0.8%，至134.40日圆，此前下滑至五年低点。
商品货币大跌，澳元触及六年低点，受中国股市持续下挫拖累。
作为中国投资的晴雨表，澳元兑美元 下滑0.7%，至0.7440美元，铁矿石价格下跌也令澳元承压。
新西兰元兑美元 也跌至五年低位，最新跌0.5%，至0.6645美元。加元兑美元 触及三个月低位1.2732加元。(完)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。