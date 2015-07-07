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货币新闻 | 2015年 7月 8日 星期三 04:41 BJT

国际油市：最新一周美国原油库存减少95.8万桶-API

路透纽约7月7日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，但馏分油库存增幅大于预期。

API公布，最新一周美国原油库存减少95.8万桶，至4.679亿桶，接受路透调查的分析师预期为减少80万桶。库欣原油库存增加26.2万桶。

API数据显示，最新一周汽油库存减少204.1万桶，分析师预估为减少25.4万桶。馏分油库存增加420万桶，预计为增加90万桶。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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