国际油市：最新一周美国原油库存减少95.8万桶-API

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透纽约7月7日 - 美国石油协会(API)周二称，上周美国原油库存减少，但馏分油库存增幅大于预期。
API公布，最新一周美国原油库存减少95.8万桶，至4.679亿桶，接受路透调查的分析师预期为减少80万桶。库欣原油库存增加26.2万桶。
API数据显示，最新一周汽油库存减少204.1万桶，分析师预估为减少25.4万桶。馏分油库存增加420万桶，预计为增加90万桶。(完)
(编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。