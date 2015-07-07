全球金市：美元上涨令金价逼近四个月低位，白银大跌6.9%

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
* 钯金和铂金触及数年低位
* 尽管中国采取行动救市，但股市仍然走低
路透伦敦7月7日 - 金价周二跌至近四个月低位，白银劲挫近7%，铂金降至2009年低位，因在欧盟召开紧急峰会讨论希腊问题前美元大涨。
交易商表示，金市并未因希腊危机而出现大规模避险买需，因对希腊危机扩散的担忧有限。黄金通常被视为在金融和经济不确定性时的替代投资。
“毫无疑问，市场焦点在希腊危机，希腊问题巩固美元兑欧元的涨势，这显然打压金价，黄金目前不是受到青睐的避险投资，”ActivTrades首席分析师Carlo Alberto de Casa说。
“收在1,157美元以下，可能引发黄金进一步下跌至今年低位1,143美元，之后是1,130美元区域，”他补充说。
“美元上涨是黄金面临的主要压力，但美元走强给金市造成的拖累比其他任何一种商品都小，”ETF Securities美国研究部主管Mike McGlone说。
追踪19种商品表现的汤森路透核心商品指数 下跌最多2.2%。
现货金 下跌至3月18日来最低1,148.05美元，在1945 GMT，下跌1.1%，报每盎司1,156.75美元。
8月美国期金 收跌1.8%，报每盎司1,152.60美元，价格跌至日低时成交量急升，创4月27日来最大一小时成交量。
金价走弱和美元上涨也拖累其他贵金属的表现。现货银 大跌6.9%，至每盎司14.65美元，为去年12月1日来最低。
现货钯金 大跌5.6%，至两年低位639.50美元。现货铂金 劲跌3.8%，至2009年2月来最低的每盎司1,021.50美元。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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现货铂金 现货钯金
金属期市 LME库存变化
(编译 利棣儿；审校 母红)
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