加拿大股市：在交投震荡中收高，能源股和公用事业股跳涨

路透多伦多7月7日 - 加拿大主要股指周二收高，抹去稍早录得的深度跌幅，因油价上涨带动能源股走高，且投资者押注加拿大央行下周将降息以刺激经济，扶助公用事业类股上涨。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升30.93点，或0.21%，收报14,624.50点。

该指数盘中跌至14,389.10点低位，因投资者担心希腊危机、中国问题和加拿大贸易逆差扩大。

能源股上涨1.4%，此前触及1月中来最低水准。

公用事业股上升2.1%，因投资者消化加拿大央行将在下周降息的机率为50%以上。公用事业股是派息类股，对利率前景转变十分敏感。

加拿大5月贸易逆差扩大，创下纪录第二高水准，因非能源出口下降。数据巩固对加拿大央行可能很快降息的观点。减息将拉低加元汇率，从而提振加拿大出口。