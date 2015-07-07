加拿大股市：在交投震荡中收高，能源股和公用事业股跳涨

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透多伦多7月7日 - 加拿大主要股指周二收高，抹去稍早录得的深度跌幅，因油价上涨带动能源股走高，且投资者押注加拿大央行下周将降息以刺激经济，扶助公用事业类股上涨。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数 收升30.93点，或0.21%，收报14,624.50点。
该指数盘中跌至14,389.10点低位，因投资者担心希腊危机、中国问题和加拿大贸易逆差扩大。
能源股上涨1.4%，此前触及1月中来最低水准。
公用事业股上升2.1%，因投资者消化加拿大央行将在下周降息的机率为50%以上。公用事业股是派息类股，对利率前景转变十分敏感。
加拿大5月贸易逆差扩大，创下纪录第二高水准，因非能源出口下降。数据巩固对加拿大央行可能很快降息的观点。减息将拉低加元汇率，从而提振加拿大出口。
材料股大跌2.9%，至12月来最低水平。(完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。