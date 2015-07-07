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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 06:08 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月7日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 79.62 -0.61 -0.76 5620614

京东 30.61 -1.28 -4.01 25427027

新浪 44.52 -2.16 -4.63 4693464

搜狐 47.10 -3.44 -6.81 3041370

网易 129.78 -4.21 -3.14 3516307

百度 187.54 -1.49 -0.79 6243151

台湾

台湾积体电路 22.96 +0.02 +0.09 2257794

联电 2.04 -0.02 -0.97 138710

日月光 6.56 +0.02 +0.31 578367

硅品精密 7.32 -0.02 -0.27 835360

和信超媒体 0.73 -0.03 -3.67 122413

友达 4.30 -0.02 -0.46 487869

中华电信 31.65 +0.01 +0.03 39854

台湾国际航电 43.67 +0.37 +0.85 1326769

香港

中国移动 61.00 -1.66 -2.65 424205

中国联通 14.36 -0.30 -2.05 318372

中国电信 54.48 -2.18 -3.85 51443

中芯国际 4.41 -0.41 -8.51 72529

电讯盈科 5.35 -0.52 -8.86 1322

(完)

美国股市 标准普尔主要分类指数

美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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