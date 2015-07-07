《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--7月7日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 79.62 -0.61 -0.76 5620614
京东 30.61 -1.28 -4.01 25427027
新浪 44.52 -2.16 -4.63 4693464
搜狐 47.10 -3.44 -6.81 3041370
网易 129.78 -4.21 -3.14 3516307
百度 187.54 -1.49 -0.79 6243151
台湾
台湾积体电路 22.96 +0.02 +0.09 2257794
联电 2.04 -0.02 -0.97 138710
日月光 6.56 +0.02 +0.31 578367
硅品精密 7.32 -0.02 -0.27 835360
和信超媒体 0.73 -0.03 -3.67 122413
友达 4.30 -0.02 -0.46 487869
中华电信 31.65 +0.01 +0.03 39854
台湾国际航电 43.67 +0.37 +0.85 1326769
香港
中国移动 61.00 -1.66 -2.65 424205
中国联通 14.36 -0.30 -2.05 318372
中国电信 54.48 -2.18 -3.85 51443
中芯国际 4.41 -0.41 -8.51 72529
电讯盈科 5.35 -0.52 -8.86 1322
(完)
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