纽约期市：ICE期棉创6月中来最大单日跌幅，商品市场广泛遭抛售

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透纽约7月7日 - 洲际交易所(ICE)期棉周二录得三周来最大单日跌幅，因美元上涨拖累棉花价格下跌，且棉价处于高位继续抑制需求。
ICE-12月期棉合约 结算下跌0.99美分，或1.5%，报每磅65.96美分。
商品市场今日广泛遭到抛售，棉花已连跌第四日，和棉花竞争的谷物价格也下跌。追踪19种商品表现的汤森路透核心商品CRB指数 下滑1.07%。
美元指数 上涨0.51%，使美元计价的大宗商品承压。
“今日油价、大豆和玉米价格均下跌，且上周作物生长状况改善，带动棉花价格走低，”MCM Inc.经纪Jobe Moss表示。
对棉花需求的忧虑加重。
交易商说，上周棉花市场的涨势可能抑制纺织厂需求；上周棉价曾升至九个半月高位。
交易商等待美国政府周五公布的月度报告。
期货市场总成交量增加3,550口，至22,362口。数据显示，前一交易日未平仓合约减少1,430口，至182,690口。(完)
CBOT大豆 CBOT大豆持仓
CBOT玉米 CBOT玉米持仓
CBOT小麦 CBOT小麦持仓
ICE棉花 ICE棉花持仓
ICE软性商品 谷物期货
橡胶市场报导 马来西亚棕榈油
上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>
日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>
新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>
泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 利棣儿；审校 李婷仪)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
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