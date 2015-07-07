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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 06:15 BJT

《日本重要政经日程》--7月8日

(除特别说明外，均为GMT时间)
    
    7月7日(二)
    
    2350 - 5月经常帐、6月银行放款余额    
    
    7月8日(三)
    
    0120 - 六个月期贴现国库券标售
    
    0300 - 石油连盟公布一周原油库存数据
    
    0500 - 6月服务业景气判断指数
    
    0600 - 日本永旺 公布财报
    
    注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
    
      
    全球重要经济事件一览表       
    新兴市场重要经济事件预告       
    美国上市公司业绩公布日程表   
    金融市场假期一览表              
    美国重要政经日程            
    日本重要政经日程            
    中国重要政经日程            
    香港重要政经日程            
    台湾重要政经日程            

 (编译 李婷仪 审校 王丽鑫)

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