金砖国家：7月7日股汇市收盘纵览

路透7月8日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币7月7日(周二)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 下跌1.4%或13.19点，报930.25点。

中国股市：沪综指收跌1.3%，两市逾1,700只个股跌停惟银行板块逆势上涨

中国汇市：人民币略收低，离岸CNH跌幅扩大但暂与股市弱势关联不强

香港股市：收低，受中国股市挫跌及希腊危机影响

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巴西股市：银行和大宗商品出口商等交投最活跃的公司给大盘带来拖累，指标Bovespa指数 收盘微升0.37%，报52,343.71点。

巴西汇市：雷亚尔兑美元创六周来最大日内跌幅，因希腊是否能留在欧元区的不确定性遏制全球冒险意愿。雷亚尔 收报3.1809/25，上日收报3.1404/21。

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南非股市：下跌近3%至六个月低位，受累于希腊问题和大宗商品价格疲弱。Top-40指数 收低2.96%，至44,377.00点。大盘综合指数 跌2.69%，报49,997.79点。

南非汇市：兰特兑美元挫至逾四周低点，因希腊忧虑提振美元

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印度股市：小幅收低，盘中触及近两个半月来最高日内水准。指标BSE指数 收跌0.13%，至28,171.69点；NSE指数 收跌0.13%，至8,510.80点。

印度汇市：卢比兑美元 收低，报63.46/63.47，因央行疑似入市干预，吞噬了早盘因外资流入憧憬引发的涨幅。卢比兑美元上日收报63.40/63.41。

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俄罗斯股市：指标RTS指数 收跌1.89%，报885.780点。MSCI明晟俄罗斯指数 跌2.26%，报484.16点。