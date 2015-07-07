《美国上市公司业绩公布日程表》--7月8日至7月15日

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
汤森路透7月7日 - 以下为标准普尔500企业中将于未来一周公布业绩报告的公司：
公布时间 业绩季度及公司名称 代码
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7月 8日 AMC Q2 2015 美国铝业(Alcoa)
7月 9日 BMO Q2 2015 百事可乐(PepsiCo)
7月 9日 11:00 Q3 2015 Walgreens Boots Alliance Inc
7月14日 AMC Q2 2015 CSX Corp
7月14日 BMO Q2 2015 Fastenal Co
7月14日 BMO Q2 2015 强生(Johnson & Johnson)
7月14日 11:00 Q2 2015 摩根大通(JPMorgan Chase & Co)
7月14日 12:00 Q2 2015 富国银行(Wells Fargo)
7月14日 AMC Q2 2015 百胜集团(Yum Brands)
7月15日 11:00 Q2 2015 美国银行(Bank of America Corp)
7月15日 BMO Q2 2015 贝莱德(BlackRock Inc)
7月15日 BMO Q2 2015 达美航空(Delta Air Line)
7月15日 AMC Q2 2015 英特尔(Intel)
7月15日 AMC Q2 2015 Kinder Morgan Inc
7月15日 AMC Q2 2015 Netflix Inc
7月15日 BMO Q2 2015 PNC Financial Services Group
7月15日 BMO Q2 2015 U.S. Bancorp
如无特殊说明，均为GMT时间；AMC-美国盘后；BMO-美国盘前。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 张若琪)
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