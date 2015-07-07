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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 06:53 BJT

《汇市简讯》欧元/日圆在133.10处支撑看来脆弱

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* 欧元/日圆开盘跌0.45%，自4月以来首次处在云区之内

* 早盘下跌30点，周日对希腊的未来似乎至关重要

* 动能指标显示，五、10和20日移动均线下移--空头格局确立

* 云区底部133.10和5月区间低端为重要支撑

* 纽约时段交易区间133.52/135.41两端分别为首道支撑/阻力位

* 图表：link.reuters.com/cuf25w

(完)

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