《汇市简讯》欧元/日圆在133.10处支撑看来脆弱

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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* 欧元/日圆开盘跌0.45%，自4月以来首次处在云区之内
* 早盘下跌30点，周日对希腊的未来似乎至关重要
* 动能指标显示，五、10和20日移动均线下移--空头格局确立
* 云区底部133.10和5月区间低端为重要支撑
* 纽约时段交易区间133.52/135.41两端分别为首道支撑/阻力位
(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 许娜；审校 张荻)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。