欧洲经济指标预测--7月8日-7月15日****

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
7月6日当周
7月8-10日
0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 +0.3% -0.1%
截至6月的三个月房价指数(较上年同期) +8.3% +8.6%
7月8日(三)
2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 6月 正37 正34
7月9日(四)
0600 德国经季节调整出口(较前月) 5月 -0.80% +1.9%
进口(较前月) +0.9% -1.3%
贸易收支(亿欧元) 顺差210 顺差223
1100 英国央行利率决定 7月 0.5% 0.5%
量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750
7月10日(五)
0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 6月 -- +0.5%
(较上年同期) -- -0.4%
0645 法国经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余4
0645 法国工业生产(较前月) 5月 +0.4% -0.9%
0800 意大利经季调工业生产(较前月) 5月 +0.3% -0.3%
经工作日调整工业生产(较上年同期) +1.2% +0.1%
0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 5月 逆差25.5 逆差20.94
全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差97.0 逆差85.61
7月13日当周
7月13日(一)
2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 6月 -- +1.1%
7月14日(二)
0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 -- -0.1%
(较上年同期) -- +0.3%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2%
(较上年同期) -- +0.1%
0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 -- -0.8%
(较上年同期) -- -6.0%
0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 -- +0.1%
(较上年同期) -- +0.1%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- +0.2%
0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.1%
零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.0%
扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.2%
(较上年同期) -- +1.1%
0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 6月 -- -0.9%
(较上年同期) -- -12.0%
产出物价(较前月) -- +0.1%
(较上年同期) -- -1.6%
核心产出物价(较前月) -- 持平
(较上年同期) -- +0.1%
0900 德国ZEW经济景气判断指数 7月 -- 正31.5
现况指数 -- 正62.9
0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 -- +0.1%
(较上年同期) -- +0.8%
7月15日(三)
0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 -- +0.2%
(较上年同期) -- +0.3%
0830 英国请领失业金人数(千人) 6月 -- 减少6.5
按ILO标准计算的失业率 截至5月的三个月 -- 5.5%
平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.7%
平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.7% (完)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
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