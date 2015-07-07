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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 07:20 BJT

****欧洲经济指标预测--7月8日-7月15日****

以下为欧洲近期预定公布的重要经济数据及活动日程：

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

7月6日当周

7月8-10日

0700 英国Halifax房价指数(较前月) 6月 +0.3% -0.1%

截至6月的三个月房价指数(较上年同期) +8.3% +8.6%

7月8日(三)

2301 英国皇家测量师学会(RICS)房价差值 6月 正37 正34

7月9日(四)

0600 德国经季节调整出口(较前月) 5月 -0.80% +1.9%

进口(较前月) +0.9% -1.3%

贸易收支(亿欧元) 顺差210 顺差223

1100 英国央行利率决定 7月 0.5% 0.5%

量化宽松规模(亿英镑) -- 3,750

7月10日(五)

0600 德国趸售物价指数(WPI)(较前月) 6月 -- +0.5%

(较上年同期) -- -0.4%

0645 法国经常帐(亿欧元) 5月 -- 盈余4

0645 法国工业生产(较前月) 5月 +0.4% -0.9%

0800 意大利经季调工业生产(较前月) 5月 +0.3% -0.3%

经工作日调整工业生产(较上年同期) +1.2% +0.1%

0830 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 5月 逆差25.5 逆差20.94

全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差97.0 逆差85.61

7月13日当周

7月13日(一)

2301 英国零售业联盟(BRC)零售销售总值(较上年同期) 6月 -- +1.1%

7月14日(二)

0600 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 -- -0.1%

(较上年同期) -- +0.3%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- -0.2%

(较上年同期) -- +0.1%

0715 瑞士生产者/进口物价(较前月) 6月 -- -0.8%

(较上年同期) -- -6.0%

0800 意大利消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月终值 -- +0.1%

(较上年同期) -- +0.1%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- +0.2%

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 6月 -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.1%

零售物价指数(RPI)(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +1.0%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) -- +0.2%

(较上年同期) -- +1.1%

0830 英国生产者物价指数(PPI)投入物价(较前月) 6月 -- -0.9%

(较上年同期) -- -12.0%

产出物价(较前月) -- +0.1%

(较上年同期) -- -1.6%

核心产出物价(较前月) -- 持平

(较上年同期) -- +0.1%

0900 德国ZEW经济景气判断指数 7月 -- 正31.5

现况指数 -- 正62.9

0900 欧元区工业生产(较前月) 5月 -- +0.1%

(较上年同期) -- +0.8%

7月15日(三)

0645 法国消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 6月终值 -- +0.2%

(较上年同期) -- +0.3%

0830 英国请领失业金人数(千人) 6月 -- 减少6.5

按ILO标准计算的失业率 截至5月的三个月 -- 5.5%

平均每周薪资所得(包括奖金，较上年同期) -- +2.7%

平均每周薪资所得(不包括奖金，较上年同期) -- +2.7% (完)

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