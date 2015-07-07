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货币新闻 | 2015年 7月 8日 星期三 07:08 BJT

科技产业：Gartner调降今年全球PC及智能手机等设备出货量增幅预估

路透7月7日 - 研究机构Gartner 周二表示，今年个人电脑(PC)、平板电脑和智能手机等产品的全球出货量预计将增长1.5%，达到25亿部，增幅小于早前预期2.8%。

Gartner称，调降增长预估主要是由于西欧、俄罗斯和日本市场PC采购速度放慢，而且美元走强推高售价。

截至周一收盘，美元指数 今年以来已上涨约6.7%。

Gartner还指出，预计全球PC市场在2016年以前不会复苏。

晶片制造商超微半导体 周一调降第二季营收预估，低于分析师平均预测，指因PC需求低于预期。 (完)

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