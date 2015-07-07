科技产业：Gartner调降今年全球PC及智能手机等设备出货量增幅预估

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透7月7日 - 研究机构Gartner 周二表示，今年个人电脑(PC)、平板电脑和智能手机等产品的全球出货量预计将增长1.5%，达到25亿部，增幅小于早前预期2.8%。
Gartner称，调降增长预估主要是由于西欧、俄罗斯和日本市场PC采购速度放慢，而且美元走强推高售价。
截至周一收盘，美元指数 今年以来已上涨约6.7%。
Gartner还指出，预计全球PC市场在2016年以前不会复苏。
晶片制造商超微半导体 周一调降第二季营收预估，低于分析师平均预测，指因PC需求低于预期。 (完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。