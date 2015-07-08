美国经济：全球政经不安定因素或威胁美国经济增长--IMF

奥巴马政府淡化希腊危机对美国经济可能造成的冲击，但也在不断敦促希腊和欧洲各国官员化解希腊与国际债权人之间的僵局。

IMF上月将对今年美国经济增长的预期从4月份的3%下调至2.5%。本周四，IMF将发布其对全球经济预期的最新全面报告。

IMF还敦促美国彻底贯彻金融危机后通过的多德-弗兰克银行业改革法案，并创建一个独立的全国性保险业监管机构。

IMF官员在一份美国金融稳定性评估报告中称：“在有关危机的记忆开始淡化之前，就完成改革议程并抵制推翻已通过措施的企图，这一点十分重要。”

但IMF工作人员私下也承认，在美国国会以及美国各州保险业监管机构眼中，IMF的建议可能不受欢迎。(完)