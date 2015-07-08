美国经济：全球政经不安定因素或威胁美国经济增长--IMF

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
奥巴马政府淡化希腊危机对美国经济可能造成的冲击，但也在不断敦促希腊和欧洲各国官员化解希腊与国际债权人之间的僵局。
IMF上月将对今年美国经济增长的预期从4月份的3%下调至2.5%。本周四，IMF将发布其对全球经济预期的最新全面报告。
IMF还敦促美国彻底贯彻金融危机后通过的多德-弗兰克银行业改革法案，并创建一个独立的全国性保险业监管机构。
IMF官员在一份美国金融稳定性评估报告中称：“在有关危机的记忆开始淡化之前，就完成改革议程并抵制推翻已通过措施的企图，这一点十分重要。”
但IMF工作人员私下也承认，在美国国会以及美国各州保险业监管机构眼中，IMF的建议可能不受欢迎。(完)
(编译 王丽鑫/孙国玉；审校 杜明霞/许娜)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。