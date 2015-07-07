企业并购：赛门铁克洽商将旗下Veritas存储部门出售给凯雷--消息

路透7月7日 - 知情人士周二称，电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec) 正在洽谈出售旗下Veritas数据存储业务给私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 。

协商的具体情况还不清楚。彭博新闻稍早援引知情人士的话报导，赛门铁克接近达成协议，以70-80亿美元的价格将Veritas出售给凯雷。

路透联系到的消息人士要求匿名，因为协商还处在机密阶段。赛门铁克没有对置评要求立即作出回覆，凯雷亦拒绝置评。

赛门铁克几个月来一直在为Vetiras寻找买家，但由于考虑到拆分公司带来的相关税负，潜在买家兴致都不大。该公司计划在2016年1月前剥离Veritas。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)