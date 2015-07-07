企业并购：赛门铁克洽商将旗下Veritas存储部门出售给凯雷--消息

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透7月7日 - 知情人士周二称，电脑系统安全及服务公司赛门铁克(Symantec) 正在洽谈出售旗下Veritas数据存储业务给私募股权公司凯雷投资集团(Carlyle Group) 。
协商的具体情况还不清楚。彭博新闻稍早援引知情人士的话报导，赛门铁克接近达成协议，以70-80亿美元的价格将Veritas出售给凯雷。
路透联系到的消息人士要求匿名，因为协商还处在机密阶段。赛门铁克没有对置评要求立即作出回覆，凯雷亦拒绝置评。
赛门铁克几个月来一直在为Vetiras寻找买家，但由于考虑到拆分公司带来的相关税负，潜在买家兴致都不大。该公司计划在2016年1月前剥离Veritas。(完) (编译 李爽 审校 张若琪)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。