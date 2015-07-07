英国经济：6月聘雇速度进一步放缓，因缺乏技能熟练人选--REC

路透伦敦7月8日 - 周三的一项调查显示，英国人力征才机构6月的正职员工聘雇增速为两年多来最慢，主要是因缺乏技能熟练的人选。

正职员工的招聘薪资增速为四个月最慢，但仍远高于历史趋势。本项调查是由招聘及就业联合会(REC)和毕马威会计师事务所(KPMG)制作。

“从软体工程师到销售员工，负责招聘的人员很难补满所有缺额，”KPMG合伙人之一Bernard Brown说。他补充说，熟手短缺的情况使得招聘薪资越开越高。