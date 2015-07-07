英国经济：6月聘雇速度进一步放缓，因缺乏技能熟练人选--REC

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透伦敦7月8日 - 周三的一项调查显示，英国人力征才机构6月的正职员工聘雇增速为两年多来最慢，主要是因缺乏技能熟练的人选。
正职员工的招聘薪资增速为四个月最慢，但仍远高于历史趋势。本项调查是由招聘及就业联合会(REC)和毕马威会计师事务所(KPMG)制作。
“从软体工程师到销售员工，负责招聘的人员很难补满所有缺额，”KPMG合伙人之一Bernard Brown说。他补充说，熟手短缺的情况使得招聘薪资越开越高。
英国央行密切关注国内就业市场，以考虑该何时开始上调位于记录低点的0.5%指标利率。官方数据显示，薪资在最近数月已出现增长。(完) (编译 李婷仪 审校 龚芳)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。