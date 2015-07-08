美国个股：摩根大通将在泽西城增1,000个工作岗位，并保留2,600名员工

美国FED：旧金山联储总裁威廉姆斯称需在经济超出目标前升息
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透7月7日 - 摩根大通(JPMorgan Chase & Co) 将在美国泽西城新增1,000个就业岗位并保留2,600多名员工，同时还将根据一个州税收减免计划在新泽西州投资逾7,600万美元。
新泽西州经济发展署(Economic Development Authority)周二表示，该州将通过以上计划获得11亿美元的净效益。
摩根大通拒绝置评。截至3月底，该行在全球拥有241,145名员工。
《华尔街日报》周二稍早报导称，摩根大通考虑将2,150个工作岗位从纽约移到新泽西。(完) (编译 孙国玉；审校 许娜)
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。