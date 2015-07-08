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市场报道 | 2015年 7月 8日 星期三 08:45 BJT

美国个股：摩根大通将在泽西城增1,000个工作岗位，并保留2,600名员工

路透7月7日 - 摩根大通(JPMorgan Chase & Co) 将在美国泽西城新增1,000个就业岗位并保留2,600多名员工，同时还将根据一个州税收减免计划在新泽西州投资逾7,600万美元。

新泽西州经济发展署(Economic Development Authority)周二表示，该州将通过以上计划获得11亿美元的净效益。

摩根大通拒绝置评。截至3月底，该行在全球拥有241,145名员工。

《华尔街日报》周二稍早报导称，摩根大通考虑将2,150个工作岗位从纽约移到新泽西。(完) (编译 孙国玉；审校 许娜)

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