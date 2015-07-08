中港个股：中信证券建言七条措施提升市场对券商信心，避免系统风险

路透上海7月8日 - 中国最大的券商中信证券 周二稍晚发出建议书，提出七条建议措施，以提升市场对证券公司的信心，保持证券公司经营稳定，避免出现系统性流动风险。

中信证券提出的七项建议中，包括建议提请国务院成立协调领导小组，由央行、银监会、保监会、证监会、财政部、国资委等形成合力，尽快释放明确的政策信号，建议降息降准,尤其大比例降准，提升市场对中国经济和资本市场的信心。

另外，需鼓励上市公司回购、增持股票，实施员工持股计划。建议财政部、国资委尽快发布上市公司员工持股计划有关实施办法，提升市场信心；对回购股票的上市公司给予再融资绿色通道；支持21家联合公告中的上市证券公司实施员工持股计划。

其他还包括，允许基金公司启用风险准备金投资蓝筹股ETF及偏股型基金、建议保险公司及时申购流动性面临枯竭的公募基金、坚定保持上证指数和蓝筹股稳定、保障证券公司流动性安全等。