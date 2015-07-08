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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 08:03 BJT

《全球汇市》欧元反弹，市场对达成希腊救助协议仍存希望

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1011 1.1010 +0.01 -8.98 1.2097

美元/日圆 122.51 122.53 -0.02 +2.36 119.68

欧元/日圆 134.90 134.87 +0.02 -6.82 144.78

美元/瑞郎 0.9460 0.9462 -0.02 -4.84 0.9941

英镑/美元 1.5458 1.5460 -0.01 -0.74 1.5573

美元/加元 1.2711 1.2702 +0.07 +9.41 1.1618

澳元/美元 0.7450 0.7447 +0.04 -8.79 0.8168

新西兰元/美元 0.6666 0.6647 +0.29 -14.51 0.7797

澳元/日圆 91.270 91.270 +0.00 -6.63 97.750

新西兰元/日圆 81.670 81.430 +0.29 -12.47 93.310

英镑/日圆 189.38 189.37 +0.01 +1.61 186.38

澳元/新西兰元 1.1174 1.1199 -0.22 +6.73 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 孙国玉/李爽/张荻/孙茉莉; 审校 徐文焰/李婷仪/杜明霞/王丽鑫/许娜)

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