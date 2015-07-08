《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月8日

路透香港7月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美 元=7.7547港元 ) 美国股市周二收高，道琼工业指数 收升93.33点，或0.53%，至17,776.91点；盘中交投震 荡，美国油价反弹扶助抵消了对中国经济放缓和希腊债务危机的担忧。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价 (美元) (%) (港元) (%) ------------------------------------------------------------------------------------- 中海油 135.130 -1.86 40654 10.479 -0.39 中国铝业 9.860 -9.38 200514 3.058 4.74 中国移动 61.000 -2.65 424205 94.607 -1.19 中国人寿 19.390 -5.23 340569 30.073 -1.72 中石油 106.700 -1.84 74241 8.274 -1.50 中石化 80.990 -2.34 81613 6.281 -1.56 汇丰控股 43.720 -1.22 3642238 67.807 -0.94 中电信 54.480 -3.85 51443 4.225 -0.36 中国联通 14.360 -2.05 318372 11.136 1.42 兖州煤业 6.130 -8.64 50774 4.754 -1.38 华能国际 46.700 -2.36 27432 9.054 -0.73 南方航空 48.680 -3.41 28384 7.550 0.67 东方航空 35.820 -4.48 10929 5.555 0.10 中芯国际 4.410 -8.51 72529 0.684 -0.87 （完） (整理 梁慧仪)