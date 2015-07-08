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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 08:00 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--7月8日

路透香港7月8日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美
元=7.7547港元 )
    
    美国股市周二收高，道琼工业指数 收升93.33点，或0.53%，至17,776.91点；盘中交投震
荡，美国油价反弹扶助抵消了对中国经济放缓和希腊债务危机的担忧。 
    
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       135.130   -1.86      40654            10.479      -0.39
 中国铝业                       9.860   -9.38     200514             3.058       4.74
 中国移动                      61.000   -2.65     424205            94.607      -1.19
 中国人寿                      19.390   -5.23     340569            30.073      -1.72
 中石油                       106.700   -1.84      74241             8.274      -1.50
 中石化                        80.990   -2.34      81613             6.281      -1.56
 汇丰控股                      43.720   -1.22    3642238            67.807      -0.94
 中电信                        54.480   -3.85      51443             4.225      -0.36
 中国联通                      14.360   -2.05     318372            11.136       1.42
 兖州煤业                       6.130   -8.64      50774             4.754      -1.38
 华能国际                      46.700   -2.36      27432             9.054      -0.73
 南方航空                      48.680   -3.41      28384             7.550       0.67
 东方航空                      35.820   -4.48      10929             5.555       0.10
 中芯国际                       4.410   -8.51      72529             0.684      -0.87
 （完）

 (整理　梁慧仪)

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