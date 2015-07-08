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亚洲 | 2015年 7月 8日 星期三 08:08 BJT

韩国已公布经济指标--2015/7/8

经济指标 时间 最新数据 前月/前季数据 下次公布时间 预估值

(GMT时间) 国内生产总值(GDP)(q/q) 第一季 +0.8% @-r +0.3% @-r -- -- 消费者物价指数(CPI)(y/y) 6月 +0.7% +0.5% -- --

工业生产(m/m) 5月 -1.3% @-p -1.3% @-r -- -- 失业率 5月 3.9% @ 3.7% @ 7月14日 -- 贸易收支(亿美元) 6月 顺差102 p 顺差63 r 7月15日 -- 注：p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完)

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