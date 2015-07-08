《新兴市场重要经济事件预告》--7月8日-7月15日

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
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7月8日(三)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就融资推动发展发表讲话。
俄罗斯乌发--上合组织和金砖国家举行金融论坛。金砖国家商业委员会会议。参与金砖国家银行间合作机制的各银行负责人召开年度会议。
华沙--波兰央行宣布利率决定，此后央行总裁召开记者会(1400)。
布达佩斯--匈牙利央行公布6月会议记录(1200)。
贝尔格莱德--塞尔维亚央行举行执行理事会(2200)。
萨格勒布--克罗地亚央行举行委员会议。
吉隆坡--马来西亚央行举行货币政策委员会会议(至7月9日)。
7月9日(四)
华盛顿--IMF首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)就该基金会所作的半年度全球经济展望讲话(1300)。
俄罗斯乌发--金砖国家贸易联盟论坛。
吉隆坡--马来西亚央行公布利率决定，而后发布政策声明(1000)。
首尔--韩国央行货币政策委员会会议(0100)。
利马--秘鲁央行公布利率决定(2300)。
7月10日(五)
暂无重要经济事件。
7月13日(一)
暂无重要经济事件。
7月14日(二)
雅加达--印尼央行管理委员会会议。
圣地亚哥--智利央行利率决定(2100)。
7月15日(三)
阿克拉--加纳央行利率决定(1130)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 杜明霞)
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