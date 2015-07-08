《中国报摘》--中国证券报7月8日

* 头版头条:

--中证报发表评论员文章称，A股市场的连续、大幅下跌正给不少投资者特别是散户投资者带来恐慌，恐慌情绪的蔓延又对市场运行产生负反馈效应，个体理性变成群体非理性，加剧了股市波动。对此应当看到，在明显受到投资者预期影响的资本市场，信心比黄金更重要。目前，中国经济企稳向好的态势没有改变，决策层强调的底线思维没有变化，A股市场要实现平稳健康发展是有条件、有能力的，市场各参与主体应群策群力，坚定信心。

* 其他:

--中信证券 发布《关于对当前证券市场的几点建议》，建议包括提请国务院成立协调领导小组，央行、三会、财政部、国资委等形成合力，尽快释放明确的政策信号，建议降息降准，尤其大比例降准，提升市场对中国经济和资本市场的信心，提升对股票市场的预期。

--中国上市公司协会执行副会长姚峰向全体上市公司提出倡议，在法律法规允许的范围内，结合公司的实际情况，积极采取公司回购，大股东、高管增持、员工持股等措施，稳定公司股价。

--中国证券登记结算有限责任公司公布，前一周沪深两市新增投资者数量51.29万，环比增加2.74%，其中自然人51.15万；期间参与A股交易的投资者数量达3,020.27万，环比增加5.17%。

--深圳、海南及江苏上市公司均就维护证券市场稳定发出共同倡议。

--近日国内首单以个人住房公积金贷款为基础资产的资产支持证券--“汇富武汉住房公积金贷款1号资产支持专项计划”发行，规模为5亿元人民币，将在上海证券交易所上市交易，这标志着万亿级的公积金贷款存量资产迎来盘活的良机。

--记者获悉，某股份制银行重启伞形信托配资业务，目前主要做一些机构和大户的配资业务。

--Wind数据显示，上周（6月27日-7月3日）共有27家信托公司的64款信托产品成立，发行规模约为44.64亿元，其中证券投资类信托产品实际发行规模约9.11亿元，占总发行规模的5.51%。此前证券投资信托产品发行规模占比约为两成左右，市场行情好时占比甚至达到五成。

--Wind数据显示，昨日沪深两市合计净流出金额为30.98亿元，较前一交易日553.56亿元水平出现明显下降，尤为引人瞩目的是沪深300板块，昨日累计获得250.95亿元资金净流入，为三个月来最高。

--有研新材 公告，国华人寿周二从二级市场买入公司5,762.6万股，占公司总股本6.86%，此次增持后，国华人寿共持有有研新材7.5%股份。有研新材股价在周二尾盘从跌停“蹿升”至涨停。刘益谦为国华人寿法定代表人、董事长。